Rimosso il chiosco abbandonato, era diventato un covo di ratti

Piazza Carducci dice addio al vecchio chiosco abbandonato, all'angolo con via Nizza, diventato negli ultimi tempi una tana per topi (con un via vai denunciato da residenti e commercianti). Inattivo da tempo, ricettacolo di rifiuti, nei giorni scorsi è stato rimosso, liberando cosi l'area che potrà essere riconvertita in uno spazio pubblico dedito alla socialità.

Ma non finisce qui. " Nei prossimi giorni avrà luogo un incontro-sopralluogo, promosso dalla Circoscrizione 8 con l'assessorato all'Ambiente e Amiat - spiega il presidente del centro civico, Massimiliano Miano -, atto ad avviare una importante azione di derattizzazione per debellare il fenomeno "ratti" presenti sulla piazza, la cui nidificazione era concentrata sotto la piastra del manufatto rimosso ".

Una risposta concreta alla mozione presentata in Consiglio da Stefano Delpero, Claudia Amadeo e Gerardo Mancuso (Lega) oltre che da Claretta Marchi (Fdi). Oggetto, lo stato delle esedre. La cui manutenzione lascia a desiderare. "Nel 2021 si voleva rendere la piazza più aggregativa ma si sono solo persi 40 posti auto - così Delpero -. Ora è una piazza senza progettualità con problemi al decoro urbano. Lato Ovs il verde non esiste più. La sera ratti e barboni sulle panchine". Mentre per la consigliera Amadeo "la piazza è prigioniera delle erbacce e del bivacco".

Garantito un rapido intervento sulle piantumazioni "mentre abbiamo aumentato le panchine che non sono in condizioni eccellente - replica il coordinatore all'Urbanistica, Alberto Loi -. Si sono verificati altri due atti vandalici, qui la colpa non è della Città ma di chi frequenta quegli spazi".

Un'altra buona notizia arriverà a maggio con l'aumento degli sfalci che passeranno da 3 a 5.