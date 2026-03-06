Beinasco e Rivalta lanciano il progetto W.A.V.E. per contrastare il dilagare della violenza tra i giovani

Prende ufficialmente avvio nei territori di Beinasco e Rivalta il progetto W.A.V.E. – We Act for Violence Eradication, un’iniziativa rivolta ai giovani tra i 15 e i 30 anni con l’obiettivo di promuovere relazioni sane, non violenza, pace e benessere attraverso percorsi di partecipazione attiva e creativa.

In che cosa consiste il progetto

Il progetto è gestito da Madiba Società Cooperativa Sociale, in partenariato con In(t)essere APS, il Comune di Beinasco, quello di Rivalta di Torino e il Coordinamento Comuni per la Pace (Co.Co.Pa.). W.A.V.E. si inserisce all’interno del programma Connect for Global Change, con il contributo dell’Unione Europea e della Regione Piemonte, attraverso il Consorzio delle Ong Piemontesi ETS. In un contesto in cui i giovani si confrontano quotidianamente con fenomeni di violenza – fisica, verbale, psicologica e digitale – il progetto intende creare spazi di ascolto, confronto e azione concreta, valorizzando il protagonismo giovanile come leva di cambiamento sociale.

Cuore dell’iniziativa sarà la costituzione di un gruppo promotore di giovani, che verranno coinvolti in un percorso di educazione non formale e accompagnati nella progettazione e realizzazione di iniziative sociali, artistiche e culturali sul territorio: laboratori partecipativi, eventi pubblici, produzione musicale, campagne di comunicazione sociale e momenti di scambio interculturale.

Primo appuntamento l'11 marzo

L’evento di lancio del progetto si terrà mercoledì 11 marzo, alle ore 18:30, presso Lab 10092, in via Mirafiori 25 a Beinasco. L’incontro sarà aperto a tutti i giovani interessati a conoscere il progetto e a entrare a far parte del gruppo promotore. Non sono richieste competenze specifiche: l’obiettivo è costruire insieme uno spazio di partecipazione attiva e consapevole.

Per informazioni: lab10092@coopmadiba.com oppure chiamare il 339.6408344.