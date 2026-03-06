 / Attualità

Attualità | 06 marzo 2026, 07:17

Soroptimist e SDA Bocconi: tre giorni di alta formazione per le leader del futuro

Pubblicato il bando 2026 per il progetto "Women Driving Progress". Un'occasione gratuita per neolaureate di sviluppare competenze di leadership e responsabilità sociale

Soroptimist e SDA Bocconi: tre giorni di alta formazione per le leader del futuro

Il Soroptimist International d’Italia riconosce il ruolo della formazione come elemento fondamentale per la crescita personale e professionale nel mondo del lavoro. E per questo, in attuazione delle sue finalità, offre la possibilità a giovani donne selezionate dai Club del Soroptimist International d’Italia di partecipare gratuitamente a un corso di formazione di tre giorni, realizzato dalla SDA Bocconi - School of management, dell’Università Bocconi di Milano.

Obiettivi del corso

Favorire l’empowerment delle giovani donne. Supportare le partecipanti a comprendere ed interpretare l’attuale contesto socio-politico ed economico, mettendo al centro i temi dell’inclusione e un modello di leadership, in cui l’etica e la responsabilità sociale siano i driver di comportamento su cui fondare le decisioni. Fornire alle partecipanti competenze e strumenti per sviluppare le proprie abilità di leadership.

Destinatarie

Il corso si rivolge a giovani donne, di età massima 28 anni (le candidate non dovranno aver compiuto il 29mo anno di età alla data del 31 marzo 2026), in possesso di laurea specialistica o magistrale, buona conoscenza della lingua inglese, con residenza anagrafica o con sede degli studi o dell’attività lavorativa negli ambiti territoriali in cui operano i Club del Soroptimist International d’Italia e in ambito nazionale limitatamente agli e-Club.

Modalità di ammissione

Per partecipare alle selezioni, le candidate dovranno compilare l’apposita domanda di partecipazione reperibile sul sito www.soroptimist.it, sezione Bandi, e inoltrarla entro il giorno 31 marzo 2026 alla sede del Club Soroptimist del territorio corrispondente alla residenza anagrafica o alla sede degli studi o dell’attività lavorativa della candidata o all’indirizzo corso.sdabocconi@soroptimist.it.

Le domande di partecipazione saranno valutate da apposita Commissione costituita dalla Presidente del Club, che la presiede, e da due Socie da lei nominate. La Commissione convoca le candidate per un colloquio, che potrà svolgersi anche on-line, e compila una graduatoria dalla quale risultino la vincitrice e le altre candidate idonee, che nell’ordine di graduatoria, potranno subentrare alla vincitrice nel caso di rinuncia di quest’ultima.

La Commissione ha a disposizione 40 punti così ripartiti: fino a 20 punti per titolo di studio, fino a 20 punti a seguito di colloquio diretto a valutare le attitudini della candidata. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Entro e non oltre il giorno 20 aprile 2026, la graduatoria relativa alla vincitrice e alle idonee dovrà essere inviata dalla Presidente di Club al Segretariato Permanente del Soroptimist International d’Italia all’indirizzo: corso.sdabocconi@soroptimist.it

La Presidente di ciascun Soroptimist Club comunicherà la graduatoria alle candidate.

Modalità di realizzazione

Il corso si articola in 3 giornate di formazione, realizzate in due cicli, rispettivamente nei periodi:

I^ edizione: 20-21-22 maggio 2026

II^ edizione: 17-18-19 giugno 2026

Alle candidate selezionate è consentito indicare la preferenza per uno dei due periodi.

Tale indicazione non è comunque in nessun modo vincolante e impegnativa per il Soroptimist International d’Italia.

La sede del Corso è presso la SDA Bocconi di Milano, in via R. Sarfatti 10 – 20136 Milano. Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico delle corsiste.

Le lezioni di svolgeranno indicativamente con il seguente orario: fascia mattutina 9-12,30, fascia pomeridiana 14-18 (terzo giorno 14-17,30). Alle partecipanti verrà comunicato il calendario dettagliato, l’orario preciso delle lezioni, l’aula presso la quale si terrà il Corso e ogni eventuale variazione dovesse intervenire.

Modalità didattiche

Il Corso sarà svolto da docenti della SDA Bocconi e si caratterizzerà per una didattica attiva, volta a massimizzare il coinvolgimento delle partecipanti. Le lezioni frontali verranno integrate da questionari di self assessment, role playing, casi didattici di studio, testimonianze e di «allenamento» delle competenze.

Obblighi delle corsiste

Le corsiste si devono impegnare a:

non divulgare dati ed informazioni aventi carattere di riservatezza raccolti durante le attività di progettazione o durante l’erogazione della formazione didattica;

non diffondere a terzi il materiale didattico, anche per via telematica, in quanto proprietà di SDA Bocconi.

Certificazione finale

La SDA Bocconi rilascerà un attestato finale di frequenza alle partecipanti del Corso.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium