Nuovi tavoli e intitolazione ad Ada Gobetti, il giardino di Parella pronto a rinascere

Dopo piazza Moncenisio e il giardino Coggiola, avanti con i programmi del Pnrr

Cantieri in corso in via Belli

Proseguono gli interventi di riqualificazione nell’area verde all’angolo tra via Belli e via Zumaglia, quartiere Parella, in Circoscrizione 4. In questi giorni sono state completate le cordolature sul lato di via Zumaglia, mentre sul fronte di via Belli è in corso il ripristino delle marmette.

Nuovi tavoli

Il cantiere entra ora nella fase successiva: è prevista la predisposizione delle piazzole che ospiteranno due nuovi tavoli e la sostituzione completa delle assi delle panchine esistenti, con l’obiettivo di migliorare comfort, sicurezza e fruibilità dello spazio pubblico.

A breve il giardino vedrà una riqualificazione dell’arredo urbano e della pavimentazione”, spiega il coordinatore all’Ambiente della Circoscrizione 4, Lorenzo Ciravegna, sottolineando come l’intervento punti a restituire decoro e funzionalità a un’area molto frequentata dai residenti del quartiere.

Piano Pnrr

L’operazione rientra nel programma Pnrr “Più A15” e si inserisce in un percorso più ampio di riqualificazione del verde pubblico circoscrizionale. Nei mesi scorsi sono infatti stati completati gli interventi nell’area gioco di piazza Moncenisio e nel giardino Coggiola di via Carrera.

Una volta conclusi i lavori, il giardino tra via Belli e via Zumaglia sarà intitolato ad Ada Gobetti, figura di primo piano della Resistenza e della vita culturale torinese, conosciuta anche come Ada Prospero Marchesini.

Philippe Versienti

