"Comala è salva. Al lavoro per ridiscutere gli strumenti per la gestione degli spazi"

"La cordata Ferrucci Hub, vincitrice del bando della circoscrizione sugli spazi di Corso Ferrucci ha espresso al Comune di Torino la disponibilità a rinunciare ai locali di corso Ferrucci per sviluppare le proprie progettualità altrove. Bene che l'amministrazione comunale abbia immediatamente dimostrato apertura verso questa ipotesi, che va nell'ottica di ampliare l'offerta di spazi soprattutto per i giovani a Torino. Comala resterà dov'è, questa è per noi la notizia più importante", dichiarano la capogruppo SE in Comune Sara Diena e il consigliere comunale SE Emanuele Busconi.

"Restano dove sono e come sono spazi aperti e fruibili, attività e festival culturali accessibili e opportunità di socializzazione e di svago, a prescindere dal consumo. Una realtà importante per studenti, per il quartiere e per la città tutta, che ha riempito dei vuoti e ha risposto a dei bisogni sociali, come dimostra l'eccezionale mobilitazione che c'è stata in queste settimane a sostegno di Comala. Lo abbiamo detto da subito - aggiungono i due esponenti della sinistra - ci sono esperienze e spazi che rappresentano una preziosa infrastruttura sociale, e Comala è certamente tra queste, che per la città è importante preservare e supportare con strumenti amministrativi innovativi, in grado di riconoscerne il valore sociale".

"Ora è necessario ridiscutere gli strumenti che il Comune ha a disposizione per la gestione di spazi come quello che ospitano Comala, mettendo al centro la cooperazione tra enti e la costruzione di progetti condivisi e plurali, sulla base del loro impatto sociale", concludono Diena e Busconi.