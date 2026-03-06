Chieri, area ex Scotti: da caserma in disuso a spazio culturale dove promuovere innovazione sociale, cultura e aggregazione giovanile

Da caserma in disuso a presidio civico permanente aperto, uno spazio destinato a funzioni sociali, culturali e associative: mentre sono in fase di ultimazione le opere di riqualificazione dell’ex area Scotti, la Città di Chieri ha individuato il modello gestionale e definito le linee strategiche per il futuro utilizzo del compendio. La strada scelta dall’Amministrazione è quella del procedimento di “coprogettazione” previsto dell’art. 55 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), pertanto gli uffici comunali predisporranno un avviso pubblico finalizzato ad individuare l’Ente del Terzo settore a cui sarà affidata la gestione. Lo annuncia il Sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero.

La trasformazione della caserma Scotti in un “polo della socialità”, sede delle associazioni chieresi e immerso nel verde, è uno dei più importanti progetti di rigenerazione urbana realizzati a Chieri attraverso i fondi del PNRR (5 milioni e 500mila euro di contributo ministeriale e 400mila euro di risorse comunali). L’intervento ha comportato la riqualificazione complessiva dell’edificio (adeguamento strutturale, miglioramento sismico dell’intero fabbricato, consolidamento delle strutture portanti, ecc.). Ulteriori fondi comunali (circa 200mila euro) sono stati stanziati per realizzare interventi di messa in sicurezza e altri lavori supplementari.

All’Ente del Terzo settore così individuato saranno assegnati in gestione il bar/ristorante, il desk informativo, la piazza coperta (destinata ad attività informali e iniziative) e la sala polifunzionale. Dovrà provvedere all’apertura e alla chiusura dei locali della “Piazza delle Associazioni” (ovvero gli spazi che ospiteranno le associazioni chieresi e che saranno assegnati attraverso un apposito bando), alla manutenzione ordinaria, pulizia e custodia, nonché alla valorizzazione dell’estesa area verde circostante, garantendo l’animazione mediante iniziative culturali, giovanili, sociali e aggregative aperte alla cittadinanza.

Commenta il Sindaco Alessandro Sicchiero: "L’area ex Scotti diventerà uno spazio culturale di qualità, dove promuovere innovazione sociale e aggregazione giovanile. Un “polo” capace di essere attrattivo non solo per i cittadini chieresi ma anche in ambito sovracomunale. Al soggetto gestore chiediamo di garantire una programmazione culturale qualificata, di assicurare l’equilibrio tra iniziative promosse da reti associative locali e le progettualità di più ampia portata, e di prevedere strumenti e modalità strutturate di collaborazione con il tessuto associativo ed economico del territorio. E dovrà avere solide competenze in materia di progettazione e fundraising, al fine di assicurare equilibrio economico-finanziario e sostenibilità nel medio-lungo periodo, mediante l’integrazione tra programmazione culturale, attività di somministrazione e capacità di intercettare risorse esterne attraverso la partecipazione a bandi e la ricerca di risorse pubbliche e private. I rapporti tra l’Amministrazione comunale e l’Ente gestore saranno regolati da una convenzione, i locali assegnati gratuitamente senza il pagamento di un canone/corrispettivo e senza l’erogazione di contributi economici ordinari per la gestione. Abbiamo previsto un contributo di 150mila euro per l’investimento iniziale di completamento e allestimento dei locali".

Aggiungono l’assessora alla Cultura Antonella Giordano e l’assessora alle Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Associazioni Vittoria Moglia: "L’area ex Scotti è un “bene pubblico”, che dovrà essere gestito nel rispetto delle finalità sociali e culturali, valorizzandone la funzione di spazio pubblico vivo e inclusivo. Uno spazio che guarda ai giovani e all’associazionismo, ma in futuro si potranno aggiungere ulteriori attività relative alla formazione e all’innovazione. Il bar/ristorante non sarà solo al servizio delle associazioni ospiti ma aperto alla cittadinanza. La Sala polifunzionale sarà destinata a conferenze, eventi culturali, iniziative pubbliche e comunitarie, non certo unicamente di scala ridotta, ma in grado di offrire una programmazione strutturata, continuativa e di livello, idonea ad intercettare pubblici diversificati".

Conclude l’assessora ai Lavori Pubblici Daniela Sabena: "I lavori stanno proseguendo nel rispetto del cronoprogramma e saranno terminati entro giugno. Un successo per la nostra Città, che grazie al PNRR e all’investimento di significative risorse comunali, sta realizzando l’obiettivo di riqualificare e rigenerare un pezzo importante del territorio urbano. Altri finanziamenti comunali, circa 700mila euro, saranno stanziati per la sistemazione dell’area verde esterna (7.500 mq), il suo arredo, l'illuminazione pubblica e la videosorveglianza, nonché per la formazione degli ingressi carrabili e pedonali, la recinzione e la stesura dei sottoservizi".