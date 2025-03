Rissa a colpi di machete in corso Giulio Cesare: una persona ferita e lunghi momenti di terrore

Non bastava l'omicidio di un 43enne cinese avvenuto in via Lauro Rossi, Barriera di Milano ha dovuto fare i conti con un altro fatto di sangue. Nel tardo pomeriggio di oggi si è scatenata una rissa in corso Giulio Cesare, dove la peggio l'ha avuta un uomo ferito dai colpi di un machete.

Per fortuna, dopo la grande paura iniziale, il trentenne ferito, portato d'urgenza al San Giovanni Bosco, non è in pericolo di vita.

L'aggressore arrestato dai Civich

Sul posto sono rapidamente arrivate diverse pattuglie di carabinieri e auto della Polizia municipale. Sono stati proprio i 'civich' a bloccare l’aggressore, recuperando anche il machete.

Possibile che la droga sia stata il motivo scatenante di tutto, ma le indagini sono ancora in corso per fare luce sull'accaduto e le ragioni che hanno provocato il caos, con il terrore che ha serpeggiato tra i residenti per lunghi momenti.

A seguito dell'accaduto e dell'intervento delle forze dell'ordine, la linea 4 della Gtt è stata limitata in piazza della Repubblica.