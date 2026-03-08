Confessa il tradimento alla compagna e si getta dal balcone di un albergo in Liguria: morto 35enne torinese

Una serata di vacanza si è trasformata in tragedia a Pietra Ligure, dove un uomo N.L.S.D.T. di 35 anni, originario di Torino, è morto dopo essere precipitato dal terzo piano di una struttura ricettiva situata sulla via Aurelia, all’altezza di corso Italia. Il corpo del giovane è caduto sulla spiaggia sottostante, rendendo vano ogni tentativo di soccorso.



La dinamica e i soccorsi

L'allarme è scattato intorno alle ore 22:00. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i militi di Pietra Soccorso, l’automedica del 118 e i Vigili del Fuoco. Nonostante la rapidità dell'intervento, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 35enne, avvenuto presumibilmente sul colpo a causa dell'impatto. I Carabinieri della compagnia locale hanno immediatamente avviato i rilievi per ricostruire gli ultimi istanti di vita dell'uomo.



Le ipotesi investigative



Sebbene l'ipotesi principale resti quella di un gesto volontario, gli inquirenti stanno scavando nel contesto relazionale della vittima. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, il 35enne si trovava in Riviera insieme alla compagna. Pare che, poco prima del drammatico salto, il ragazzo avesse confessato un tradimento. Tale rivelazione avrebbe innescato una discussione o comunque un confronto sentimentale estremamente teso, che potrebbe aver spinto l'uomo al gesto estremo.



