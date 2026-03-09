Val di Lanzo, colpito da un mezzo meccanico mentre lavora: ferito un operaio che lavorava a Traves

Incidente sul lavoro, questa mattina in val di Lanzo, per un operaio che stava lavorando in un cantiere a Traves, in frazione Biò. Intorno alle 10,30 infatti, per cause e dinamica ancora da accertare, l'uomo è tato colpito alla testa da una benna.



Subito soccorso, è stato trasportato dai sanitari del 118 di Azienda Zero in codice giallo al Cto con l'elisoccorso.