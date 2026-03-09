Barriera, residenti in protesta: “Il marciapiede trasformato in deposito abusivo”

Cresce il malcontento tra alcuni residenti di via Ozegna, in Barriera di Milano, per una situazione di degrado che si starebbe aggravando.

Secondo le testimonianze raccolte, un nordafricano utilizzerebbe parte del marciapiede alle spalle delle ecoisole come deposito improvvisato di materiali e oggetti recuperati. In appena due giorni sarebbero stati portati sul posto diversi carrelli della spesa e altri oggetti, trasformando progressivamente lo spazio pubblico in quello che i cittadini definiscono al pari di un vero e proprio “magazzino di stoccaggio”.

La segnalazione, diffusa su Facebook da un residente esasperato, evidenzia soprattutto la frustrazione di chi vive nella zona e teme che il problema venga sottovalutato. “Il rischio è che qualcuno perda la pazienza”, scrive il residente, sottolineando come la situazione potrebbe degenerare se non gestita.

Intanto dopo le proteste, Amiat è intervenuta su sollecitazione della coordinatrice all’Ambiente della Circoscrizione 6, Giulia Zaccaro, rimuovendo le cianfrusaglie. Il problema, però, è che l’emergenza potrebbe ripresentarsi.