Nizza Millefonti, la Polizia Locale recupera una casa popolare occupata abusivamente

I Civich liberano un altro alloggio occupato abusivamente nelle case popolari di via Biglieri, nella zona del Cto a Torino. Questa mattina personale del Reparto Polizia Abitativa della Polizia Locale ha recuperato un appartamento Atc, nel complesso di Nizza Millefonti, che era abitato in maniera illegale.

Occupata dal 2022

L’intervento si colloca nell’ambito del tavolo per il contrasto alle occupazioni abusive coordinato dalla Prefettura di Torino. L’appartamento, occupato nel 2022, è stato messo in sicurezza da Atc, che ha installato dispositivi anti-intrusione. Dopo gli interventi di riqualificazione, potrà essere messo a disposizione per nuove assegnazioni a famiglie regolarmente in graduatoria che attendono una casa.

"Attenzione alta contro le occupazioni abusive"

Gli occupanti, dopo un lungo lavoro di mediazione, hanno liberato l’immobile. “L’attenzione - spiega l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Marco Porcedda - e il monitoraggio delle situazioni critiche nei quartieri di edilizia residenziale pubblica restano alte". Con questo intervento, ha aggiunto l'esponente della giunta, "salgono così a dieci quelli recuperati dall’inizio dell’anno".

“L’intervento di oggi dimostra come l’attenzione nei confronti delle occupazioni abusive resti molto alta" ha chiosato il Presidente di Atc Maurizio Pedrini.