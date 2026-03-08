Danza, poesia e testimonianze storiche per celebrare la giornata della donna

Una serata intensa, ricca di emozioni, riflessioni e momenti artistici quella dedicata alla Giornata della Donna organizzata dal gruppo Manonellamano, che si è svolta sabato 7 marzo nei locali di Impresa e Territorio in via Cesalpino.

L’evento, promosso dalla presidente Caterina Mastroeni, ha registrato una notevole partecipazione di pubblico, confermando quanto il tema della donna, della sua storia e dei suoi diritti continui a essere sentito e condiviso.

Alla realizzazione della serata hanno collaborato diverse realtà e professionisti del territorio: Elisabeth Gentile con la scuola di danza Sun Dance, l’associazione Impresa e Territorio, la fotografa Carla De Filippis e la cantante Roberta Di Falco. A condurre l’incontro è stata la giovane Alessia Merlino, che ha accompagnato i diversi momenti della serata con sensibilità e professionalità, dimostrando grande maturità nonostante la sua giovane età.

Il programma si è aperto con un elegante spettacolo di danza curato dalla scuola Sun Dance, che ha dato il via a una serie di momenti artistici e culturali dedicati alla figura femminile.

Particolarmente emozionante è stata la lettura di una poesia scritta dalla presidente Mastroeni, successivamente donata simbolicamente all’associazione Impresa e Territorio come segno di condivisione e memoria.

Grande suggestione anche durante la sfilata delle ragazze vestite di nero con in mano le mimose, simbolo della Giornata della Donna. Durante il percorso ognuna ha pronunciato una frase dedicata al valore e alla forza delle donne, creando un momento di forte partecipazione emotiva tra il pubblico presente.

Tra i momenti più toccanti della serata anche la partecipazione della piccola Beatrice Cipolla, di soli sei anni, che ha voluto sfilare insieme alle altre ragazze. La sua presenza ha rappresentato un messaggio importante: il valore della donna non ha età e si costruisce fin dall’infanzia.

Nel corso della serata non è mancato un momento di riflessione storica guidato da Mastroeni insieme all’avvocato Benedetto Pellerito, durante il quale è stata ripercorsa l’origine della Giornata Internazionale della Donna.

Il racconto ha riportato il pubblico agli inizi del Novecento a New York, quando migliaia di donne lavoravano nelle grandi fabbriche tessili in condizioni estremamente difficili, con turni estenuanti, salari bassi e scarse tutele.

Un passaggio centrale della riflessione è stato dedicato alla tragedia del 1911, quando un devastante incendio scoppiò in una fabbrica tessile. Con le porte chiuse, molte operaie rimasero intrappolate all’interno dell’edificio: morirono 146 persone, per la maggior parte giovani lavoratrici, molte delle quali emigranti italiane.

Durante l’incontro è stato proiettato anche un video storico che ha ripercorso quei drammatici eventi, permettendo ai presenti di comprendere più profondamente il significato di quella tragedia, diventata negli anni simbolo delle lotte per i diritti e la dignità delle donne nel mondo del lavoro.

A chiudere la serata è stata la cantante Roberta Di Falco che, con la sua voce intensa e delicata, ha interpretato una canzone da lei stessa scritta, regalando al pubblico un finale carico di emozione.

“Questa serata - ha dichiarato la presidente Caterina Mastroeni -, è stata un momento di condivisione e memoria. Ricordare la storia delle donne significa dare forza alle nuove generazioni e continuare a costruire insieme una società più giusta e consapevole”.