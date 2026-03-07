Fondazione Be the Hope: due iniziative per riflettere su pace, disarmo nucleare e crisi climatica

Una riflessione sul futuro del pianeta che parte dalle scelte individuali e dalla responsabilità collettiva. In Piemonte sono in corso due iniziative promosse dalla Fondazione Be the Hope dedicate a due temi centrali per il presente e il futuro dell’umanità: il disarmo nucleare e la crisi climatica.



A Grugliasco, fino al 10 aprile, è visitabile la mostra “Senzatomica. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari”, ospitata nel salone “La Nave” del Parco Culturale Le Serre (via Tiziano Lanza 31). L’esposizione propone un percorso immersivo che include la simulazione del lancio di una bomba atomica su Torino e una visita nei luoghi della memoria di Hiroshima e Nagasaki attraverso un visore, accompagnata dalle testimonianze degli “hibakusha”, i sopravvissuti alle esplosioni atomiche. La mostra itinerante è un’iniziativa della Fondazione Be the Hope ed è realizzata con i fondi dell’8x1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in collaborazione con la Città di Grugliasco e con il patrocinio della Regione Piemonte, del Comitato Diritti Umani e Civili del Consiglio regionale del Piemonte, della Città Metropolitana di Torino e del Comune di Torino.

Il tema del disarmo nucleare è tornato al centro dell’attenzione anche sul piano istituzionale: il Consiglio regionale del Piemonte ha recentemente approvato un ordine del giorno, proposto dal Comitato per i Diritti Umani e Civili e presentato dal presidente Davide Nicco a nome dell’Ufficio di Presidenza, che sottolinea l’importanza del principio del “non primo uso” delle armi nucleari e impegna la Regione a promuoverne il sostegno come strumento di de-escalation nucleare.

Accanto alla mostra proseguono gli appuntamenti di approfondimento aperti al pubblico.

Sabato 14 marzo alle ore 18, presso Chapiteau Cirque Lili – Parco Le Serre (via Tiziano Lanza 31, Grugliasco), si terrà il talk “L’impatto ambientale delle armi nucleari” con Angelo Tartaglia, professore emerito di Fisica al Politecnico di Torino, moderato da Carmine Festa, direttore del Corriere della Sera Torino. Domenica 15 marzo alle ore 15.30 è in programma il talk “Giovani per la pace”; a seguire, alle ore 17, in Piazza 66 Martiri a Grugliasco, si terrà un flash mob per la pace. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.

Sempre in Piemonte, a Novara fino al 10 marzo è visitabile la mostra “L’eredità della vita. Il clima è una scelta: salviamo il futuro”, realizzata nell’ambito del progetto “Cambio io, cambia il mondo: pensare globalmente, cambiare interiormente, agire localmente”, promosso e coordinato dalla Fondazione Be the Hope e finanziato con i fondi dell’8x1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. L’esposizione, con il patrocinio del Comune di Novara, è dedicata alla crisi climatica e alle azioni che ogni persona può intraprendere per affrontarla con speranza e ottimismo. La mostra è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 17.00 e sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00 Ingresso libero.