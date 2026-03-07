Cumiana recupera il suo carnevale con Frutasè e Frutasera ‘di nome e di fatto’

Arriva il ‘Carnevale Italiano’ a Cumiana, l’iniziativa, organizzata dalla Pro loco, proporrà un pomeriggio dedicato in particolare ai bambini, tra maschere, colori e momenti di animazione, in collaborazione con l’associazione di organizzazione eventi ‘Circo Wow’. L’appuntamento è per domani, domenica 8 marzo, dalle 14 alle 18, in piazza Martiri III Aprile. Saranno allestite aree tematiche su tutta la piazza con i personaggi storici del carnevale della tradizione e attività per i più piccoli gestite da ‘Circo wow’. La Pro Loco sarà presente con un punto ristoro che offrirà merenda a base di frittelle di mele e cioccolata calda.

L’edizione 2026 segna anche il debutto di una nuova coppia di interpreti delle maschere tradizionali cumianesi, il frutasè e la frutasera. A vestire i panni delle due figure simboliche saranno Giorgia Mollar, 38 anni, e Fabio Rosaclot, 37 anni, sposati e genitori di due bambini. Per entrambi si tratta della prima esperienza nel ruolo.

“Possiamo dire che siamo frutasè e frutasera di nome di fatto perché siamo i titolari dell’azienda agricola ‘Il Faggio’. Forse è stata proprio questa nostra attività a ispirare la scelta”, racconta Mollar. In effetti le maschere cumianesi nascono proprio per essere un omaggio alle radici agricole della comunità.

L’inizio del pomeriggio di festa, che sostituisce la sfilata dei carri allegorici, saltata per maltempo, a gennaio, è previsto per le 14 con la tradizionale consegna delle chiavi della città alle maschere, che sarà fatta dalla vicesindaco Marina Ferrero.