Oltre le cicatrici: l’impegno di Reconstructing Women International in mostra a CAMERA

L’8 marzo, alle ore 18, negli spazi di CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia (Via delle Rosine 18, Torino), la Giornata Internazionale della Donna si trasforma in un incontro di testimonianza e impegno concreto: “Women for Women. Ogni donna curata ricostruisce una famiglia e un’intera comunità”.

L’iniziativa, promossa dagli Amici della Fondazione Reconstructing Women International, nasce su invito della Presidente Katharina Habsburg e porta a Torino per la prima volta una delle più autorevoli reti internazionali di chirurgia plastica ricostruttiva al femminile.

In molte regioni del Sud-Est asiatico e dell’Africa, un incendio può non essere un incidente. Un’aggressione con l’acido può diventare una condanna sociale. Una cicatrice visibile può trasformarsi in esclusione, povertà, isolamento.

Fondata nel 2007 dalla chirurga plastica Constance Neuhann-Lorenz, Reconstructing Women International è una rete globale di specialiste che, nel proprio tempo libero, operano gratuitamente donne e bambine vittime di ustioni, violenze domestiche, aggressioni con acido o gravi traumi.

«Ogni donna ha diritto a una vita dignitosa – per sentirsi forte, autonoma e pari a chiunque altro», afferma Neuhann-Lorenz.

La chirurgia ricostruttiva, in questi contesti, non è un gesto estetico. È un atto di restituzione: della funzionalità, dell’autonomia, della possibilità di lavorare, di frequentare la scuola, di tornare a essere parte della comunità.

Dal 2009, le missioni di RWI hanno aiutato oltre 4.000 donne e bambini in Bangladesh, India, Pakistan, Cambogia, Haiti e in diversi Paesi africani. In Bangladesh le équipe operano anche su navi-ospedale che raggiungono le aree più remote e vulnerabili; in Africa orientale collaborano con strutture locali per garantire continuità terapeutica e formazione del personale sanitario.

All’incontro torinese interverranno la Prof.ssa Andrea Pusic, docente presso la Harvard Medical School e Direttrice della Chirurgia Plastica al Brigham and Women’s Hospital di Boston, tra le massime esperte internazionali nel settore.

A raccontare per immagini le missioni sarà il fotografo tedesco Christopher Thomas, autore del volume Female, che documenta con intensità e rispetto i volti delle pazienti incontrate durante le missioni in Bangladesh. I suoi ritratti non indugiano nel dolore: raccontano la dignità. Raccontano il momento in cui una donna, dopo l’intervento, si guarda allo specchio e ricomincia a riconoscersi. Alla serata presenzieranno rappresentanti delle istituzioni sia regionali che cittadine. Il ricavato della serata sarà devoluto alla prossima missione chirurgica di Reconstructing Women International.