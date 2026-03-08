Rivoli: centinaia di partecipanti per l'edizione 2026 di "Just The Woman I Am"

La città di Rivoli ha ospitato nel pomeriggio di sabato 7 marzo l’edizione 2026 di "Just The Woman I Am – On the Road", l'iniziativa diffusa legata alla manifestazione torinese che promuove la salute, la parità di genere e il sostegno alla ricerca universitaria sul cancro. Centinaia di persone si sono ritrovate nel Piazzale Mafalda di Savoia, nei pressi del Castello di Rivoli, per partecipare a una camminata collettiva che ha unito l'attività fisica alla sensibilizzazione su temi sociali.

Per il secondo anno consecutivo, l'evento ha visto l'adesione di cittadini, famiglie e rappresentanti istituzionali. L'organizzazione è stata coordinata dall’Amministrazione comunale in sinergia con la Consulta delle Donne e la Consulta dello Sport, avvalendosi del supporto tecnico e operativo di diverse realtà locali tra cui GS Atletica Rivoli ASD, ASD IRIDE Rivoli, UISP Vallesusa, Unitre Rivoli e Womanly - We Care, oltre alla collaborazione di TurismOvest e della Polizia Locale.

Un elemento distintivo della giornata è stato il richiamo ai valori costituzionali. Numerosi partecipanti hanno infatti esposto al braccio una fascia con la dicitura “Articolo 11”, volta a ribadire il principio del ripudio della guerra e l’impegno per la promozione della pace.

L’Amministrazione comunale ha commentato l'esito della manifestazione evidenziando l'adesione della cittadinanza e l'apporto delle associazioni del territorio nel mantenere l'attenzione pubblica su obiettivi fondamentali quali la ricerca scientifica, la tutela della salute e il raggiungimento della parità.