Teatro, Gianrico Carofiglio in scena a Torino per riaffermare il potere della gentilezza...in jazz

La Patagonia Pictures annuncia "Il potere della gentilezza in jazz", uno speciale recital con lo scrittore Gianrico Carofiglio, accompagnato dal sax di Piero Delle Monache, che promette di essere un’esperienza entusiasmante. In scena sabato 5 aprile al teatro Agnelli di Torino. Inizio spettacolo ore 18. I biglietti sono già disponibili su Ticketone.

Un'orazione civile sull'importanza di praticare la gentilezza, sulla necessità del dubbio, sulla capacità di porre e porsi buone domande per affrontare le sfide della modernità. Brillante autore dei nostri tempi, Carofiglio racconterà al proprio pubblico "il più efficace strumento per disinnescare le semplificazioni che portano all’autoritarismo e alla violenza". "È il contrario di mitezza o remissività e può essere praticata solo per effetto di una scelta", spiega l’autore. "Cioè un atto di coraggio. Gentilezza insieme a coraggio significa prendersi la responsabilità delle proprie azioni e del proprio essere nel mondo, accettare la responsabilità di essere umani".