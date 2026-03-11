 / Attualità

Attualità | 11 marzo 2026, 17:27

Il comandante generale dei carabinieri in visita a Torino

Il Generale di Corpo D’Armata Salvatore Luongo ha visitato il Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta

Un momento della visita del generale Salvatore Luongo

Questa mattina, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo D’Armata Salvatore Luongo, ha visitato il Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, ove è stato accolto dal Comandante Interregionale, Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta e dal Comandante della Legione, Generale di Divisione Andrea Paterna. 

La Visita è stata tappa conclusiva della giornata torinese del Comandante Generale che, nella prima mattinata aveva incontrato gli Ufficiali frequentatori del 153° corso di Stato Maggiore, presso Palazzo Arsenale, sede della Scuola Ufficiali dell’Esercito Italiano. Nella Caserma di via Santa Croce, prima sede storica dei Carabinieri Reali, il Comandante Generale ha incontrato i militari dell’Arma Territoriale, dei Forestali, dei Reparti delle altre articolazioni istituzionali nonché delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale e dell’Associazione Nazionale Carabinieri. 

Nel corso dell’incontro, il Generale Luongo ha espresso la propria emozione per trovarsi in un luogo così intriso di storia e tradizione, che ha visto nascere l’Istituzione nel 1814, e il proprio compiacimento per l’attività svolta quotidianamente dai Carabinieri a tutela delle comunità presenti sul territorio piemontese e valdostano. In particolare, si è soffermato sul patrimonio di valori morali che deve caratterizzare la figura del Carabiniere, dando vita ad una forza interiore che si esprime quotidianamente nell’impegno a tutela dei cittadini e del Paese.

A riguardo, ha sottolineato il contributo dei militari dell’Arma all’estero che, in questo momento di particolare crisi internazionale, stanno aiutando numerosi concittadini a rientrare in sicurezza in Patria. Infine, il Generale Luongo ha rivolto un incoraggiamento a tutto il personale affinché continui a svolgere il proprio compito con passione, integrità, spirito di abnegazione, e con il consueto desiderio di presidiare i territori e le comunità.

comunicato stampa

