Il cartello “area pedonale” anti multe scatena i residenti: “Spazio tolto ai parcheggi”

Un nuovo cartello di “area pedonale” installato da pochi giorni e subito scoppia la polemica tra i residenti. La polemica arriva dal quartiere Aeronautica, nel piazzale Rostagno all’angolo tra Via Vandalino e Via Don Michele Rua, dove la scorsa settimana è comparsa la segnaletica che vieta transito e parcheggio ai veicoli.

A segnalare l’installazione del cartello è stato il consigliere del Movimento 5 Stelle Valentino Troisi, che sui social ha spiegato come la richiesta fosse arrivata anche da alcuni cittadini dopo le numerose multe elevate nelle ultime settimane.

Troisi: “Un aiuto ai cittadini”

“Il cartello “Area Pedonale” è stato installato come avevo espressamente richiesto io insieme ad altri residenti - ha scritto Troisi - perché molti non sapevano che in quell’area non si poteva parcheggiare né transitare. L’accesso è consentito solo ai pedoni, con eccezioni per operatori del mercato, Amiat e forze dell’ordine”.

La protesta dei residenti

Il post del consigliere ha, però, avuto un effetto boomerang e acceso il dibattito sui gruppi Facebook di quartiere, dove diversi residenti hanno criticato la scelta. Tra le lamentele più frequenti c’è il tema della carenza di parcheggi nella zona. “Tutto quello spazio vuoto a cosa serve? È un’area sprecata - scrive un residente - In quartiere è già impossibile trovare posto: si potrebbe fare un parcheggio regolamentato e ordinato”.

“Scelta che non capiamo”

Altri cittadini contestano invece l’impatto sulla viabilità locale. “Viene meno un importante passaggio verso corso Francia - si legge in un altro commento - Questa decisione rischia solo di intasare le strade vicine e complicare ulteriormente la mobilità”. Non mancano poi critiche sulla gestione della segnaletica e dei controlli. Alcuni residenti sostengono che la presenza del solo cartello possa creare confusione tra gli automobilisti. “Se davvero si tratta di una zona pedonale - osserva un utente - perché non installare dissuasori all’ingresso da via Vandalino? Così invece le auto entrano e rischiano di prendere la multa”.

Il nodo della segnaletica

Tra i commenti emerge anche il tema della chiarezza delle indicazioni stradali. Secondo alcuni cittadini, la nuova area pedonale non sarebbe stata adeguatamente segnalata in passato, circostanza che avrebbe contribuito alle sanzioni elevate negli ultimi mesi.