Attualità | 11 marzo 2026, 14:40

Piazza d’Armi, grazie a Suzuki i giocatori del Toro vanno a zappare

Prosegue il progetto Green Friday che porta a impiantare nuovi alberi in città. Sono stati 1500 quelli messi a dimora nell’arco di tutto il progetto

Sono stati Giovanni Simeone e Matteo Prati i due calciatori del Torino FC che hanno partecipato, per l’edizione 2026, al progetto Green Friday. Altri alberi donati da Suzuki al Comune di Torino e messi a dimora nel cuore di Piazza d’Armi, proprio di fronte alla torre Maratona. Ma sono più di 1500 gli alberi impiantati nel corso del progetto in tutto l’arco di collaborazione.

È un piacere far del bene alla città che ci ospita e chiude un cerchio - dice Paolo Ilariuzzi, direttore divisione moto e marine Suzuki Italia - ma saranno ancora tanti i progetti in futuro”.

Vogliamo continuare ad aumentare la presenza di alberi per fare respirare sempre meglio la città - dice Chiara Foglietta, asessora all’Ambiente e alla Transizione ecologica - vogliamo continuare nel cammino di riduzione dell’impronta climatica e dell’eredità che lasceremo ai nostri figli”.

“Unire sport di alto livello e impresa è molto importante - aggiunge Francesco Tresso, assessore alla Cura della Città e al Verde pubblico - In città è importante favorire il ricambio rispetto a piante un po’ avanti con gli anni”.

Massimiliano Sciullo

