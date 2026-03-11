Piazza d’Armi, grazie a Suzuki i giocatori del Toro vanno a zappare

Sono stati Giovanni Simeone e Matteo Prati i due calciatori del Torino FC che hanno partecipato, per l’edizione 2026, al progetto Green Friday. Altri alberi donati da Suzuki al Comune di Torino e messi a dimora nel cuore di Piazza d’Armi, proprio di fronte alla torre Maratona. Ma sono più di 1500 gli alberi impiantati nel corso del progetto in tutto l’arco di collaborazione.

“È un piacere far del bene alla città che ci ospita e chiude un cerchio - dice Paolo Ilariuzzi, direttore divisione moto e marine Suzuki Italia - ma saranno ancora tanti i progetti in futuro”.

“Vogliamo continuare ad aumentare la presenza di alberi per fare respirare sempre meglio la città - dice Chiara Foglietta, asessora all’Ambiente e alla Transizione ecologica - vogliamo continuare nel cammino di riduzione dell’impronta climatica e dell’eredità che lasceremo ai nostri figli”.

“Unire sport di alto livello e impresa è molto importante - aggiunge Francesco Tresso, assessore alla Cura della Città e al Verde pubblico - In città è importante favorire il ricambio rispetto a piante un po’ avanti con gli anni”.