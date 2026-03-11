 / Attualità

Attualità | 11 marzo 2026, 18:21

Un ciliegio per il futuro: gli studenti piantano l’albero della salute e della sostenibilità

Appuntamento mercoledì 25 presso la Scuola “Caduti di Cefalonia” di via Baltimora

La locandina dell'evento

La locandina dell'evento

Mercoledì 25 marzo alle ore 11, presso la Scuola secondaria di primo grado “Caduti di Cefalonia” (via Baltimora 110 a Torino), studenti e insegnanti saranno protagonisti di un gesto semplice ma ricco di significato: la messa a dimora di un ciliegio nel giardino della scuola.

L’iniziativa coinvolgerà le classi della scuola secondaria che, per l’occasione, accoglieranno le classi quarte delle scuole primarie Chiovini e Mazzini. Durante l’evento gli studenti più grandi passeranno simbolicamente il testimone della cura dell’albero ai più piccoli, affidando alle nuove generazioni il compito di custodire e far crescere questo segno concreto di attenzione verso l’ambiente.

La piantumazione si inserisce nel progetto “One Health, One Future: sani stili di vita per un mondo in equilibrio”, che promuove la consapevolezza del legame tra salute umana, dell’ambiente e salute animale, incoraggiando comportamenti quotidiani più sani e sostenibili.

Attraverso laboratori, incontri con esperti, attività educative e iniziative pubbliche, il progetto coinvolge scuole, famiglie e comunità del territorio con l’obiettivo di diffondere una cultura della salute circolare, in cui il benessere delle persone è strettamente connesso alla tutela degli ecosistemi e alla qualità degli stili di vita. La messa a dimora del ciliegio sarà realizzata in collaborazione con PLAN TO, gruppo informale costituito da universitarie e universitari delle facoltà scientifiche della Città, impegnati nella promozione della coscienza ambientale e nella sensibilizzazione verso le scienze naturali e gli ecosistemi urbani.

L’iniziativa fa parte delle attività promosse da db2 Mondoenne aps, associazione storica dei quartieri Santa Rita e Mirafiori Nord, impegnata nella prevenzione del disagio e nella promozione del benessere delle persone attraverso accoglienza, partecipazione, protagonismo e cittadinanza attiva. L’associazione opera nella realizzazione di progetti di solidarietà sociale, con particolare attenzione a iniziative socio-educative, psico-educative e culturali rivolte a minori, famiglie, adulti in condizione di fragilità.

Il progetto è sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo e realizzato in collaborazione con ASL Città di Torino, Circoscrizione 2, istituti scolastici del territorio e diverse realtà associative impegnate nella promozione della salute e dei sani stili di vita.

La piantumazione rappresenta uno dei momenti simbolici del percorso educativo: un gesto concreto che unisce educazione ambientale, partecipazione e responsabilità intergenerazionale. Un albero che cresce insieme agli studenti: radici nella scuola, rami nel futuro.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium