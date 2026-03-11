Un ciliegio per il futuro: gli studenti piantano l’albero della salute e della sostenibilità

Mercoledì 25 marzo alle ore 11, presso la Scuola secondaria di primo grado “Caduti di Cefalonia” (via Baltimora 110 a Torino), studenti e insegnanti saranno protagonisti di un gesto semplice ma ricco di significato: la messa a dimora di un ciliegio nel giardino della scuola.

L’iniziativa coinvolgerà le classi della scuola secondaria che, per l’occasione, accoglieranno le classi quarte delle scuole primarie Chiovini e Mazzini. Durante l’evento gli studenti più grandi passeranno simbolicamente il testimone della cura dell’albero ai più piccoli, affidando alle nuove generazioni il compito di custodire e far crescere questo segno concreto di attenzione verso l’ambiente.

La piantumazione si inserisce nel progetto “One Health, One Future: sani stili di vita per un mondo in equilibrio”, che promuove la consapevolezza del legame tra salute umana, dell’ambiente e salute animale, incoraggiando comportamenti quotidiani più sani e sostenibili.

Attraverso laboratori, incontri con esperti, attività educative e iniziative pubbliche, il progetto coinvolge scuole, famiglie e comunità del territorio con l’obiettivo di diffondere una cultura della salute circolare, in cui il benessere delle persone è strettamente connesso alla tutela degli ecosistemi e alla qualità degli stili di vita. La messa a dimora del ciliegio sarà realizzata in collaborazione con PLAN TO, gruppo informale costituito da universitarie e universitari delle facoltà scientifiche della Città, impegnati nella promozione della coscienza ambientale e nella sensibilizzazione verso le scienze naturali e gli ecosistemi urbani.

L’iniziativa fa parte delle attività promosse da db2 Mondoenne aps, associazione storica dei quartieri Santa Rita e Mirafiori Nord, impegnata nella prevenzione del disagio e nella promozione del benessere delle persone attraverso accoglienza, partecipazione, protagonismo e cittadinanza attiva. L’associazione opera nella realizzazione di progetti di solidarietà sociale, con particolare attenzione a iniziative socio-educative, psico-educative e culturali rivolte a minori, famiglie, adulti in condizione di fragilità.

Il progetto è sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo e realizzato in collaborazione con ASL Città di Torino, Circoscrizione 2, istituti scolastici del territorio e diverse realtà associative impegnate nella promozione della salute e dei sani stili di vita.

La piantumazione rappresenta uno dei momenti simbolici del percorso educativo: un gesto concreto che unisce educazione ambientale, partecipazione e responsabilità intergenerazionale. Un albero che cresce insieme agli studenti: radici nella scuola, rami nel futuro.