Babbo, il meraviglioso cucciolo ritrovato a Nichelino tra i bidoni in via Trento

A tutti gli effetti sembra l'ennesima brutta storia di abbandono di animali, anche se il finale non è stato drammatico per la prontezza di Fiodor Verzola. L'assessore di Nichelino lo ha ritrovato in mezzo ai cassonetti dell'immondizia del parco di via Trento.

Babbo ritrovato tra i bidoni dei rifiuti

Lo ha chiamato Babbo, un nome d'arte per questo meraviglioso cucciolone: "Non posso credere a un abbandono, perché è veramente bello, buono ed equilibrato, perfettamente socializzato e a suo agio con le persone", ha spiegato. Il cane è sprovvisto di chip, quindi al momento non è stato possibile rintracciare il proprietario.