Area cani, dopo le polemiche nuova sperimentazione: cambiano gli accessi

Rumori e schiamazzi notturni. Per questo motivo, dopo le proteste dei residenti del quartiere, arrivano novità per l’area cani di piazzale Parri.

Nuova sperimentazione

Al termine di un sopralluogo l’assessore al Verde della Città, Francesco Tresso, e il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, hanno deciso di riorganizzare gli accessi allo spazio dedicato agli animali per ridurre i disagi lamentati da chi abita nelle immediate vicinanze.

L’area cani, realizzata nel 2020 all’interno del giardino Parri e grande circa 800 metri quadrati, è uno degli spazi di sgambamento più frequentati della zona di San Salvario. Negli ultimi mesi però alcuni residenti avevano segnalato rumori e disturbi legati alla presenza dei cani, soprattutto nelle prime ore del mattino e nelle ore serali, una situazione simile a quella denunciata in passato anche in altre zone della città.

Cambiano gli ingressi

La prima misura adottata è stata la rimodulazione degli ingressi. In via sperimentale l’accesso dal lato di via Ormea è stato chiuso con un lucchetto, mentre l’entrata e l’uscita sono state concentrate sul lato di via Pietro Giuria. L’obiettivo è convogliare l’afflusso dei frequentatori in un punto più distante dai palazzi, attenuando così il disturbo segnalato dai residenti.

Chiusura con lucchetto

“Da circa dieci giorni un ingresso è chiuso con lucchetto e l’altro è aperto - spiega Miano -. Prima era il contrario. Per ora non registriamo particolari disagi”.

Un addetto all’area cani?

Parallelamente si sta valutando anche una seconda soluzione, sempre a titolo sperimentale: l’introduzione di orari di apertura e chiusura dell’area. L’ipotesi allo studio prevede l’intervento di un addetto della Circoscrizione incaricato di aprire i cancelli alle 7 del mattino e chiuderli alle 23.

La Circoscrizione monitorerà l’andamento della sperimentazione nelle prossime settimane insieme ai residenti e ai frequentatori dell’area. Se le modifiche dovessero funzionare, il nuovo assetto potrebbe essere confermato o eventualmente adattato.