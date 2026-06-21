Dramma in via Domodossola a Torino, madre e figlia trovate senza vita in un appartamento. Sul posto la polizia

Una vera e propria tragedia si è consumata questa mattina in un appartamento di Torino. I soccorritori si sono trovati di fronte a una scena dai contorni drammatici all'interno di un'abitazione situata in via Domodossola, dove due donne (madre e figlia, 40 e 13 anni) hanno perso la vita in circostanze che richiederanno ora i dovuti e attenti accertamenti da parte delle autorità.

La corsa contro il tempo e i soccorsi

L'allarme ha mobilitato tempestivamente il personale sanitario del 118 di Azienda Zero. Giunti sul posto per rispondere alla richiesta di soccorso, gli operatori hanno individuato una giovane ragazza stesa a terra, completamente priva di sensi. L'équipe medica ha immediatamente messo in atto tutte le complesse manovre rianimatorie previste dai protocolli, lottando contro il tempo nel disperato tentativo di strapparla alla morte. Purtroppo, nonostante il massimo impegno profuso dai soccorritori per lunghi minuti, il cuore della giovane ha smesso di battere ed è stato necessario constatarne il decesso.

Il secondo macabro ritrovamento

Il dramma ha assunto contorni ancora più tragici e inquietanti proprio nel corso dell'intervento. Durante le operazioni all'interno dei locali, infatti, è stato effettuato un ulteriore e sconvolgente rinvenimento: nell'appartamento era presente anche il cadavere di un'altra donna.

Le due donne, di nazionalità romena, 40 e 13 anni, sono madre e figlia e, dai primi riscontri, potrebbe trattarsi di omicidio suicidio, ma gli accertamenti sono ancora in corso e sulla delicata vicenda dovranno ora essere effettuate tutte le indagini del caso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, stabilire con certezza le cause dei decessi e fare piena luce su quanto accaduto in quelle stanze.

L'allarme è stato dato dall'altra figlia, 19 anni, che ha fatto la macabra scoperta.

A procedere è la Squadra mobile della Questura di Torino.