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Cronaca | 20 giugno 2026, 19:11

Giaveno, neonato abbandonato. Salvato dai volontari di una “Culla per la Vita”

Il piccolo, portato in ospedale per accertamenti, per fortuna sta bene

Foto generica d'archivio

Foto generica d'archivio

Nel pomeriggio di oggi, sabato 20 giugno, un neonato è stato affidato alla “Culla per la Vita” gestita dal Centro di Aiuto alla Vita di Giaveno. Il sistema di allarme installato nella struttura ha subito avvisato i volontari, che sono intervenuti tempestivamente sul posto.

Il piccolo in buone condizioni di salute

Dopo aver contattato il numero di emergenza 112 e seguito le indicazioni fornite dagli operatori del 118 Azienda Zero, i volontari hanno aperto la culla per controllare lo stato del bambino. Fin dalle prime verifiche, il piccolo è apparso in buone condizioni di salute.

La presidente del Centro di Aiuto alla Vita, insieme al personale sanitario intervenuto, ha accompagnato il neonato in ambulanza all’ospedale di Rivoli, dove è stato sottoposto agli accertamenti medici previsti. I primi controlli hanno confermato il suo buono stato di salute, anche se saranno effettuati ulteriori esami di routine.

Cosa è la "Culla per la Vita" di Giaveno

Dell’accaduto sono stati informati i carabinieri di Giaveno, ma non sono emersi elementi che configurino alcun reato, poiché la procedura è perfettamente legale.

La “Culla per la Vita”, attiva dal 2015 in via Rametti a Giaveno, è stata progettata per offrire un luogo sicuro dove lasciare un neonato in modo anonimo. Grazie a un sistema di allarme automatico, il bambino riceve assistenza immediata, mentre viene tutelata la riservatezza della madre che decide di affidarlo alla struttura.

redazione

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