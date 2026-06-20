Torna l’allarme degrado in lungo Dora Napoli: “Bivacchi, spaccio e risse anche d’estate”

Con l’arrivo di giugno e delle prime serate estive (ma soprattutto del caldo), torna anche la preoccupazione relativa alla sicurezza in lungo Dora Napoli, nel quartiere Aurora. Qui, tra la pista ciclabile riqualificata e le aree di passaggio verso il Balon, residenti ed esercenti denunciano una situazione che definiscono “fuori controllo”: bivacchi permanenti, spaccio quotidiano ed episodi di violenza.

Le gradinate del ponte Carpanini

Il punto più critico resta quello delle gradinate del ponte Carpanini, nate come spazio di aggregazione affacciato sul fiume e oggi, secondo diverse segnalazioni, trasformate in un punto stabile di spaccio e consumo.

“Ormai siamo stufi di risse, danni alle auto, bivacchi e spaccio - racconta Alex Bonsignore, titolare del Pausa Cafè -. Questi muretti sono diventati un ufficio permanente per chi vive nell’illegalità”. Il quadro descritto dai residenti è quello di un’area segnata da degrado visibile: rifiuti, bottiglie, assi danneggiate e presenze fisse che renderebbero difficile qualsiasi forma di riappropriazione dello spazio pubblico.

Estate e affollamenti: la zona si complica

Con l’arrivo del caldo e delle giornate più lunghe, la situazione tende a peggiorare. Nei fine settimana, la vicinanza con il mercato del Balon e l’aumento dei flussi pedonali contribuiscono a rendere l’area ancora più caotica, tra passaggi continui, soste improvvisate e tensioni che - secondo le segnalazioni - sfocerebbero spesso in episodi di violenza.

Non mancano, nel tempo, interventi delle forze dell’ordine con controlli mirati e operazioni anti-spaccio che hanno portato a sequestri e denunce. Tuttavia, per chi vive il quartiere, non si sarebbe ancora arrivati a una soluzione strutturale del problema.

Riqualificazione a metà

Lungo Dora Napoli resta così un’area a due velocità. Da un lato la nuova pista ciclabile e gli interventi di riqualificazione, dall’altro sacche di degrado che continuano a resistere proprio a ridosso degli spazi rigenerati.

Tra le opere attese anche il completamento dello Student Hotel nell’area di ponte Mosca, progetto che nelle intenzioni dovrebbe portare nuova presenza e presidio sociale, ma che procede ancora a rilento.

In passato, per provare a restituire credibilità all’area, era stato attivato anche il patto “RiSponde” tra Circoscrizione 7 e alcuni esercenti della zona, tra cui il Pausa Cafè. L’accordo prevedeva la cura condivisa degli spazi pubblici e l’installazione di dehors e tavolini lungo il viale alberato, con l’obiettivo di favorire socialità e presidio. Un’esperienza che, però, secondo gli operatori, avrebbe perso efficacia nel tempo, fino a esaurirsi alla fine del 2024, lasciando nuovamente spazio al ritorno delle criticità.