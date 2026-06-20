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Cronaca | 20 giugno 2026, 23:03

Una casa va in fiamme nel capoluogo di Usseaux

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco

Una casa va in fiamme nel capoluogo di Usseaux

Le fiamme sono state notate da alcuni passanti, che hanno lanciato l'allarme. Il fumo e la fuliggine sono finiti ovunque. Stasera verso le 20,30, è scoppiato un incendio, per cause da accertare, in una casa del capoluogo di Usseaux. Mezz'ora dopo diversi mezzi dei vigili del fuoco erano al lavoro per arginare il rogo ed evitare che coinvolgesse altre case. I pompieri sono riusciti a fermare le fiamme, ma nell'aria c'è ancora una grossa scia di fumo.

Fortunatamente l'abitante dell'abitazione è uscita illesa.

Redazione

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