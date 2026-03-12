Calci, pugni e bottiglie in strada: violenta rissa a Regio Parco

Violenta rissa tra calci, pugni e bottiglie di vetro lanciate sull’asfalto. E' quanto accaduto ieri pomeriggio in piazza Sofia, nel quartiere Regio Parco. Le urla e il rumore dei vetri che si infrangevano hanno attirato l’attenzione di residenti e passanti, mentre la scena si consumava in pieno giorno davanti ad automobilisti di passaggio. Alcune bottiglie sono finite contro la carreggiata, andando in frantumi.

L’allarme dei residenti e l’arrivo dei soccorsi

Ad allertare le forze dell’ordine sono stati proprio alcuni abitanti della zona che, assistendo alla rissa, hanno contattato il 112.

Sul posto sono intervenute in breve tempo le forze dell'ordine e il personale sanitario del 118. Durante lo scontro tre uomini sono rimasti feriti, riportando in particolare traumi alla testa. Quando i militari sono arrivati in piazza Sofia, però, i protagonisti della rissa (su cui si ignorano i motivi) si erano già allontanati, facendo perdere le proprie tracce.

Le preoccupazioni sulla sicurezza nel quartiere

Non è la prima volta che la zona, complice alcuni insediamenti rom (nella stessa piazza, in via Cravero e in corso Taranto), si trasforma in un far west. Un problema legato anche alle occupazioni abusive, come sa bene la capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6, Verangela Marino, aggredita durante un sopralluogo alle case popolari di via Ghedini. Senza dimenticare l'episodio dello scorso settembre: un inseguimento con tanto di accette che ha coinvolto occupanti abusivi e portato all'incendio di una moto.

Più volte i residenti hanno chiesto interventi. Non a caso negli ultimi mesi l'Atc ha intensificato, insieme alle forze dell'ordine, le operazioni di sgombero degli appartamenti occupati illegalmente.