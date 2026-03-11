 / Cronaca

Cronaca | 11 marzo 2026, 12:44

Vandali in azione anche a Vanchiglia, spaccato il lunotto a un'auto

Ennesimo episodio nel quartiere, e i residenti tornano a chiedere provvedimenti

L'ultimo atto vandalico a Vanchiglietta

Vandali in azione nella notte nella rotonda di piazza Chiaves, accanto ai giardini dedicati a Vito Scafidi. Un’auto parcheggiata nell’area è stata trovata al mattino con il lunotto posteriore completamente infranto.

L’episodio sarebbe avvenuto nelle ore notturne. A fare la scoperta è stato il proprietario del veicolo, che al momento di riprendere l’auto ha trovato il vetro posteriore distrutto e frammenti sparsi sull’asfalto della rotonda.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un atto vandalico o di un tentativo di furto andato a vuoto. Sul posto, secondo quanto riferito da alcuni residenti, non sarebbero stati notati movimenti sospetti durante la notte.

L’episodio riaccende però le preoccupazioni legate alla sicurezza nella zona. "Negli ultimi mesi - racconta un residente -, abbiamo segnalato più volte episodi di vandalismo e schiamazzi notturni. Serve maggiore presenza sul territorio, soprattutto nelle ore serali".

