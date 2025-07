Nonna aggredita e scippata da ragazzi in monopattino: "Fate attenzione"

Dopo Barriera di Milano, trema Vanchiglietta. Da ieri sta facendo il giro delle chat delle mamme di quartiere la storia dello scippo in monopattino, subito da una nonna all'uscita del nido Il Girasole di via Deledda.

La storia

La donna era infatti appena andata a prendere il nipote a scuola, quando è stata aggredita e derubata da tre giovani a bordo del mezzo elettrico. Un racconto che i genitori hanno deciso di diffondere, per segnalare ai residenti del quartiere della Circoscrizione 7 di fare attenzione.

Derubata dalla collana

Anche perché non si tratta del primo episodio tra Vanchiglia e Vanchiglietta. Oltre all’edicolante derubato al volo da un passante in monopattino, lo scorso 24 giugno una signora in bicicletta è stata presa per il collo, scaraventata a terra e scippata della collana d’oro.

Il tutto è avvenuto in via Balbo angolo con via Buniva, nel cuore di Vanchiglia: gli scippatori in monopattino sarebbero due nordafricani.