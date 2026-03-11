Pensionata investita e uccisa, cambia l'incrocio: meno corsie e un attraversamento rialzato

Due anni dopo la tragedia arriva un intervento per migliorare la sicurezza dell’attraversamento pedonale di strada Altessano, tra corso Cincinnato e via Fiesole (quartiere Lucento). Proprio in quell’incrocio, il 5 febbraio 2024, perse la vita Palma Grieco, pensionata di quasi 82 anni investita mentre attraversava la strada.

Il caso dell'incidente mortale

La donna fu travolta da una Citroën C3 all’angolo tra strada Altessano e via Fiesole. L’impatto fu violentissimo. A un mese dalla tragedia, il figlio della vittima aveva chiesto interventi concreti per mettere in sicurezza quell’attraversamento. A seguire il consigliere del M5s della 5, Pasquale Frisina, aveva presentato un atto chiedendo la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato.

Un nuovo incrocio sicuro

Oggi, a distanza di due anni, in quel punto, sono partiti i lavori. L’intervento rientra nel progetto cittadino per il miglioramento della sicurezza degli attraversamenti pedonali approvato nel 2024 a Palazzo Civico. Il piano prevedeva inizialmente opere su 18 attraversamenti in diverse zone della città, per un investimento complessivo di circa un milione e 160mila euro.

Grazie a un risparmio sui lavori già programmati e a un’integrazione delle risorse disponibili, è stato però possibile inserire anche un diciannovesimo intervento: proprio quello di strada Altessano.

Come cambia l'incrocio

Nel tratto interessato dai lavori sarà realizzato un nuovo attraversamento pedonale luminoso e rialzato (di circa 8 centimetri), dotato di dispositivo Apl con lanterne gialle lampeggianti per aumentarne la visibilità. L’intervento prevede anche il restringimento della carreggiata, che passa da tre a due corsie, e l’allargamento dei marciapiedi per facilitare e rendere più sicuro il passaggio dei pedoni. I lavori si concluderanno per metà aprile.

"Siamo contenti che il Comune ci venga incontro andando a risolvere una problematica davvero preoccupante - così il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 5, Bruno Francavilla -, come Circoscrizione posso dire che nel corso di questa estate verranno ripristinati alcuni attraversamenti pedonali che da tempo aspettavano manutenzione e ne faremo uno totalmente nuovo in una località che lo chiedeva da tempo".

Un’opera attesa dai residenti della zona e che arriva dopo anni di segnalazioni sulla pericolosità di quell’incrocio. Proprio lì, dove una tragedia aveva riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale, ora si prova a rendere l’attraversamento più sicuro.