Economia e lavoro | 12 marzo 2026, 06:43

Rifornimento da urlo? Ecco dove, fra Torino e provincia, benzina e diesel costano meno

Secondo i siti specializzati ci sono ancora prezzi abbordabili, in alcuni distributori del capoluogo e nell'hinterland, ma le quotazioni variano molto velocemente

Con la crisi in Iran i prezzi dei carburanti sono schizzati verso l'alto

Fare rifornimento, in questi giorni, è diventato di nuovo un esercizio da fachiri. Equilibrismi tra aumenti, prezzi da urlo e aumenti più o meno giustificati e giustificabili stanno mettendo in difficoltà anche gli automobilisti torinesi. Quasi ovunque il diesel è schizzato oltre quota due euro - o si è fermato poco sotto - mentre la benzina si ferma pochi centesimi più in basso, ma in aumento rispetto anche solo a due settimane fa.
Poi c'è stata la crisi in Iran, con l'attacco portato da Usa e Israele. Il commercio internazionale con il Medio Oriente è andato in tilt e questo riguarda soprattutto il petrolio e i suoi derivati. In attesa di capire l'evoluzione geopolitica, però, a scattare sono stati soprattutto i prezzi ai distributori e fare il pieno diventa un investimento notevole.

Ci siamo messi però a spulciare sul web - attraverso i siti specializzati come PrezziBenzina.it - quali siano le pompe di carburante più abbordabili, in questo periodo. E le sorprese non mancano, a Torino e provincia, anche se i listini variano di giorno in giorno. Ecco quel che abbiamo scoperto.

Diesel

Autoservizi Chieresi    1.699 - strada provinciale 119, Mombello di Torino
Dis-car    1.699 - strada provinciale 222, Castellamonte
Europam    1.707 - corso Agnelli 45, Torino
Esso    1.708 - via Lupo 98, Grugliasco
IP   1.729 -  via San Pancrazio 16, Pianezza 
Indipendente   1.731 - strada provinciale 47, Ronco Canavese
IP    1.769 - via Piobesi 400, Vinovo
Enilive    1.789 -  corso Allamano 160, Torino

Benzina

Europam   1.637 - corso Agnelli 45, Torino
Indipendente 1.638 -  strada provinciale 47, Ronco Canavese
Dis-car   1.699 - strada provinciale 222, Castellamonte
IP   1.678 - strada statale 20, Carmagnola
Enercoop   1.679 - corso della Costituzione 9, Pinerolo
Enilive   1.679 - corso Romania 46, Torino

Massimiliano Sciullo

