Rifornimento da urlo? Ecco dove, fra Torino e provincia, benzina e diesel costano meno

Fare rifornimento, in questi giorni, è diventato di nuovo un esercizio da fachiri. Equilibrismi tra aumenti, prezzi da urlo e aumenti più o meno giustificati e giustificabili stanno mettendo in difficoltà anche gli automobilisti torinesi. Quasi ovunque il diesel è schizzato oltre quota due euro - o si è fermato poco sotto - mentre la benzina si ferma pochi centesimi più in basso, ma in aumento rispetto anche solo a due settimane fa.

Poi c'è stata la crisi in Iran, con l'attacco portato da Usa e Israele. Il commercio internazionale con il Medio Oriente è andato in tilt e questo riguarda soprattutto il petrolio e i suoi derivati. In attesa di capire l'evoluzione geopolitica, però, a scattare sono stati soprattutto i prezzi ai distributori e fare il pieno diventa un investimento notevole.

Ci siamo messi però a spulciare sul web - attraverso i siti specializzati come PrezziBenzina.it - quali siano le pompe di carburante più abbordabili, in questo periodo. E le sorprese non mancano, a Torino e provincia, anche se i listini variano di giorno in giorno. Ecco quel che abbiamo scoperto.

Diesel

Autoservizi Chieresi 1.699 - strada provinciale 119, Mombello di Torino

Dis-car 1.699 - strada provinciale 222, Castellamonte

Europam 1.707 - corso Agnelli 45, Torino

Esso 1.708 - via Lupo 98, Grugliasco

IP 1.729 - via San Pancrazio 16, Pianezza

Indipendente 1.731 - strada provinciale 47, Ronco Canavese

IP 1.769 - via Piobesi 400, Vinovo

Enilive 1.789 - corso Allamano 160, Torino

Benzina

Europam 1.637 - corso Agnelli 45, Torino

Indipendente 1.638 - strada provinciale 47, Ronco Canavese

Dis-car 1.699 - strada provinciale 222, Castellamonte

IP 1.678 - strada statale 20, Carmagnola

Enercoop 1.679 - corso della Costituzione 9, Pinerolo

Enilive 1.679 - corso Romania 46, Torino