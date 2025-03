Nichelino e Vinovo piangono Orazio Geranio, storico ristoratore dell'ippodromo

La cintura sud di Torino è in lutto per la prematura scomparsa di Orazio Geranio, titolare del King’s Junior di Candiolo e per anni storico ristoratore dell’ippodromo di Vinovo.

Garbato e sorridente

Ad appena 66 anni, si è spento nella notte all'ospedale Molinette, dove era stato ricoverato negli ultimi giorni. In poche settimane un male terribile l'ha consumato fino a portarlo via all'affetto dei suoi cari. La moglie Grazia, i figli Andrea e Simona e i suoi cinque nipoti, ma anche degli altri parenti, dei tanti amici e di tutti coloro che nel corso del tempo avevano familiarizzato con il suo sorriso e quel modo di fare sempre garbato e cordiale che sapeva conquistare chiunque entrasse nel suo locale.

Rosario e funerale

Il rosario si terrà oggi, mercoledì 12 marzo, alle ore 17.30 presso la Chiesa Madonna della Fiducia, in Piazza Aldo Moro a Nichelino. Il funerale invece è in programma domani, giovedì 13, dalle 14.30.