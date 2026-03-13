Intelligenza artificiale e truffe, al centro Campiglia gli anziani imparano a difendersi

Un incontro dedicato alla prevenzione delle truffe, con un’attenzione particolare ai rischi legati all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. È quanto si è svolto recentemente presso il centro d’incontro Campiglia, che ha ospitato la campagna di informazione della Polizia Municipale intitolata “La truffa si camuffa”.

L’iniziativa, promossa dalla Circoscrizione 5 insieme all’assessore alla Sicurezza, Marco Porcedda, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini interessati a ricevere consigli pratici su come difendersi dai tentativi di truffa, sempre più sofisticati e aggressivi. Presenti anche il coordinatore ai Centri di Incontro, Antonio Cuzzilla, il presidente della Circoscrizione Alfredo Correnti e le consigliere Cinzia Redavid e Caterina Mastroeni.

"Portare questi incontri direttamente nei centri di incontro del nostro territorio significa essere presenti in modo concreto e capillare", ha commentato il vicepresidente Cuzzilla. "Offriamo così uno strumento rapido ed efficace per diffondere il giusto messaggio di prevenzione e attenzione".

Secondo i dati raccolti dalla Polizia Municipale, le campagne di informazione stanno ottenendo risultati positivi, con un aumento della consapevolezza dei cittadini sui rischi delle truffe, in particolare quelle online e tramite intelligenza artificiale. "Per questo - spiegano dalla Circoscrizione - è importante continuare a informare, sensibilizzare e fare rete sul territorio, coinvolgendo sia gli anziani sia i cittadini più giovani, per ridurre il numero di vittime e rafforzare la sicurezza".