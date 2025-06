È intubato, con un trauma cranico e diverse fratture, l'anziano che ieri mattina è stato vittima di un incidente in via Susa a Piossasco. La progonosi è riservata. L'uomo, trasportato in ambulanza al CTO, è stato travolto insieme ad un altro anziano, trasferito all'ospedale San Luigi di Orbassano con diverse costole rotte.

Sul posto oltre ai soccorritori, la polizia locale.