L'inflazione torna a correre a Torino: a maggio prezzi su del 2,8% rispetto al 2025

A maggio a Torino l’indice dei prezzi al consumo ha segnato una variazione del +0,4% rispetto al mese precedente e una variazione del 2,8% rispetto al maggio 2025 (tasso tendenziale): lo rileva l’ufficio statistica della Città.

+4,2% per prodotti ad alta frequenza d'acquisto

I prezzi dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto segnalano +0,3% sul mese precedente e +4,2% su maggio 2025. I prezzi dei prodotti a media frequenza d’acquisto segnalano una variazione del +0,7% rispetto al mese di aprile 2026 e del +2,5% rispetto all’anno precedente. I prezzi dei prodotti a bassa frequenza d’acquisto segnalano una variazione dell’invariato rispetto al mese precedente e una variazione del +1,4% rispetto a maggio 2025.

Energia boom: costi su del 16% nell'ultimo anno

Guardando alle voci singole, per i beni si rivela +0,1% su base congiunturale e +3,5% su base tendenziale. In particolare, gli alimentari segnano +0,2% sul mese precedente e +0,8% sull'anno precedente, l'energia +0,5% sul mese precedente e +16,0% sull'anno precedente, i tabacchi sono invariati sul mese precedente e +4,1% sull'anno precedente.

Sul fronte dei servizi si registra +0,7% su base congiunturale e +2,1% su base tendenziale. In particolare, i servizi per l'abitazione segnano +0,4% sul mese precedente e +3,3% sull'anno precedente, le comunicazioni -0,1% sul mese precedente e -2,5% sull'anno precedente, i servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona +1,9% sul mese precedente e +1,9% sull'anno precedente, i trasporti -0,8% sul mese precedente e +2,7% sull'anno precedente.

L'inflazione di fondo al netto degli energetici e degli alimentari freschi segnala +0,4% rispetto al mese precedente e +1,4% rispetto all'anno precedente.