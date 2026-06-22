Costagrande ritrova il suo prato: nasce l’area picnic con vista sul Monviso

A novembre verranno piantati gli alberi per ombreggiare il prato ma ‘Costagrande per tutti’ comincerà ad usarla da subito, per gli eventi dell’estate. Sabato 20 giugno è stata inaugurata la nuova area picnic della frazione collinare di Pinerolo, proprio dietro la chiesa di Santa Maria Maddalena e San Defendente. Si tratta di un progetto ‘gemello’ a quello delle Terrazze Acaja, inaugurato venerdì, perché entrambi gli interventi sono stati finanziati con 245.000 dei fondi Pnrr.

“Qui prima c’era un prato abbandonato alla vegetazione spontanea e non curato, potenzialmente pericoloso quindi per gli incedi. Per noi la riqualificazione della zona un intervento desiderato da anni” spiega Paolo De Luca per l’associazione Costagrande per tutti. Proprio ai volontari il Comune di Pinerolo ha chiesto la collaborazione per manutenere la nuova area: “È difficile intervenire in modo puntuale con la manutenzione in tutte le aree verdi della città e delle frazioni – ammette Giulia Proietti, assessore con delega all’ambiente –. Per questo abbiamo bisogno di un aiuto dai residenti a Costagrande”.

Ora il terreno è stato disboscato, sono stati posizionati tavoli e panchine per i picnic e per i bambini c’è un’apposita area giochi: “Mancano ancora gli alberi che ombreggeranno ma che in questa stagione non era possibile piantare. Verrà a fatto a novembre” sottolinea Proietti.

Per gli eventi, al centro del prato, è stato realizzato un anfiteatro panoramico: “È stato creato riutilizzando la terra degli scavi fatti per creare l’area”, spiega Luca Fornero, architetto che ha realizzato il progetto assieme al geometra Patrik Losano. Nel prato inoltre è stato posizionato un pannello informativo e una cornice in corten, dello stesso stile utilizzato per Terrazze Acaja: “La cornice è stata installata in modo da dare risalto al paesaggio e alla vista sul Monviso. Speriamo che venga utilizzata per le foto da postare sui social, in modo da diffondere la bellezza del panorama” aggiunge Fornero.