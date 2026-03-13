Referendum Giustizia: incontro informativo promosso da UGL Piemonte e Torino

In vista del Referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo 2026, UGL Piemonte e Torino promuove un convegno informativo aperto alla cittadinanza per approfondire i contenuti della riforma e favorire un momento di confronto pubblico.

L’incontro si terrà mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 11 presso la sede UGL – UTL Torino “Armando Murella”, in Via Bionaz 23 F a Torino. Nel corso dell’evento interverranno l’avvocato Gianluca Ciaramella e l’assessore regionale del Piemonte Maurizio Marrone, che illustreranno le ragioni del “Sì” alla riforma della giustizia e gli effetti che questa potrà avere sul sistema giudiziario e sui cittadini.

L’iniziativa rappresenta un’occasione di informazione e partecipazione democratica, aperta a tutti coloro che desiderano approfondire i temi al centro della consultazione referendaria.