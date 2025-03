Collegno: le telecamere pizzicano il responsabile di un episodio di vandalismo a Palazzo Civico

Nei mesi scorsi, un episodio di vandalismo ha danneggiato gravemente una vetrata al piano terreno del Palazzo Civico di Collegno, ma grazie all'efficace utilizzo delle telecamere di sorveglianza installate sul territorio, la Polizia Municipale è riuscita a individuare il presunto responsabile dell'atto.

L'analisi delle immagini registrate ha rivelato che un gruppo di giovani, alcuni dei quali potrebbero essere minorenni, si era radunato nei pressi di una panchina situata nelle vicinanze dell’ingresso del Comune. Durante la serata, uno dei presenti ha lanciato una bottiglia di superalcolico, precedentemente consumata, contro il vetro dell’edificio, causando il danneggiamento.

A seguito dell'accurata analisi dei fotogrammi, è stato possibile isolare il volto del responsabile e riconoscere alcune caratteristiche distintive degli indumenti indossati. Con queste informazioni, è stata avviata un'indagine su Internet, focalizzandosi sulle piattaforme social frequentate dai più giovani. Dopo alcune settimane di lavoro, si è riusciti a risalire al nickname del responsabile, e successivamente, al suo vero nome, scoprendo che si trattava di un ragazzo appena maggiorenne residente nel territorio comunale.

Invitato presso gli uffici del Comando di Polizia Municipale, il giovane ha ammesso le proprie responsabilità. Il ragazzo è stato quindi deferito all’autorità giudiziaria per il reato di danneggiamento di edificio pubblico. Inoltre, il suo nominativo è stato trasmesso agli uffici comunali competenti per il risarcimento del danno causato.

“Il Comune di Collegno e la Polizia Municipale ribadiscono il proprio impegno costante nella tutela del patrimonio pubblico e invitano tutta la cittadinanza a collaborare attivamente segnalando tempestivamente ogni comportamento lesivo del decoro urbano”, dichiarano il Sindaco Matteo Cavallone e il Comandante della Polizia Municipale Galletta.

“La repressione è un aspetto importante ma non basta soprattutto quando si a che fare con ragazzi molto giovani. L’educazione, la cultura e la partecipazione della comunità è fondamentale per mantenere un ambiente sicuro e rispettoso per tutti”, continua il Sindaco.

“Per questo da 20 anni il Comune di Collegno promuove attività di promozione alla cittadinanza attiva tra i giovani, come Piazza Ragazzabile, che fa partecipare alla cura dei beni comuni i ragazzi tra i 14 e 17 anni proprio per far passare l’idea, che gli spazi pubblici non sono di tutti e quindi di nessuno, ma al contrario sono di tutti e quindi di ciascuno di noi”, ha concluso Cavallone.