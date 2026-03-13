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Cronaca | 13 marzo 2026, 15:43

Raid contro la bocciofila del quartiere: "Volevano entrare a rubare"

Il M5S denuncia l’atto vandalico: “Difendere questi luoghi significa difendere la comunità”

Vandali alla bocciofila di via Scotellaro

Vandali alla bocciofila di via Scotellaro

Vetri infranti e danni alla struttura (seppur parziali). La bocciofila “Amici delle Bocce” di via Scotellaro 30/a è stata presa di mira nella notte da un atto vandalico che ha colpito uno dei luoghi di aggregazione storici del quartiere.

Il gesto ha lasciato di stucco i frequentatori del circolo, punto di riferimento soprattutto per molti anziani della zona che da anni lo considerano uno spazio di incontro.

La segnalazione in Circoscrizione

A portare all’attenzione pubblica l’episodio sono stati i consiglieri del Movimento 5 Stelle della Circoscrizione 6 Valter Cangelli e Fabio Cambai, che hanno espresso solidarietà al presidente e ai soci della bocciofila.

Secondo i consiglieri, quanto accaduto rappresenta un gesto “stupido e irrispettoso” che non colpisce soltanto la struttura, ma l’intera borgata che ogni giorno vive e anima questo spazio.

Un presidio sociale del quartiere

La bocciofila di via Scotellaro è da anni un punto di ritrovo importante per il quartiere, frequentato soprattutto da anziani ma aperto a cittadini di tutte le età. Strutture come queste svolgono un ruolo fondamentale nella vita sociale dei quartieri, offrendo occasioni di incontro e attività ricreative.

Dopo l’episodio, il consigliere ha lanciato un appello alle istituzioni affinché venga garantita maggiore attenzione verso gli spazi del territorio.

Vandali alla bocciofila di via Scotellaro

Vandali alla bocciofila di via Scotellaro

Vandali alla bocciofila di via Scotellaro

Vandali alla bocciofila di via Scotellaro

Vandali alla bocciofila di via Scotellaro

Vandali alla bocciofila di via Scotellaro

Philippe Versienti

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