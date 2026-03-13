Raid contro la bocciofila del quartiere: "Volevano entrare a rubare"

Vetri infranti e danni alla struttura (seppur parziali). La bocciofila “Amici delle Bocce” di via Scotellaro 30/a è stata presa di mira nella notte da un atto vandalico che ha colpito uno dei luoghi di aggregazione storici del quartiere.

Il gesto ha lasciato di stucco i frequentatori del circolo, punto di riferimento soprattutto per molti anziani della zona che da anni lo considerano uno spazio di incontro.

La segnalazione in Circoscrizione

A portare all’attenzione pubblica l’episodio sono stati i consiglieri del Movimento 5 Stelle della Circoscrizione 6 Valter Cangelli e Fabio Cambai, che hanno espresso solidarietà al presidente e ai soci della bocciofila.

Secondo i consiglieri, quanto accaduto rappresenta un gesto “stupido e irrispettoso” che non colpisce soltanto la struttura, ma l’intera borgata che ogni giorno vive e anima questo spazio.

Un presidio sociale del quartiere

La bocciofila di via Scotellaro è da anni un punto di ritrovo importante per il quartiere, frequentato soprattutto da anziani ma aperto a cittadini di tutte le età. Strutture come queste svolgono un ruolo fondamentale nella vita sociale dei quartieri, offrendo occasioni di incontro e attività ricreative.

Dopo l’episodio, il consigliere ha lanciato un appello alle istituzioni affinché venga garantita maggiore attenzione verso gli spazi del territorio.