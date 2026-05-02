Lutto nel mondo dello sport, è morto Alex Zanardi: l'ex pilota nel 2006 aprì la cerimonia dei Giochi Paralimpici a Torino



Alex Zanardi, il guerriero, alla fine si è arreso. L’ex pilota di Formula 1 e atleta paralimpico si è spento all’età di 59 anni. “E’ con profondo dolore che la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio" ha annunciato la famiglia “Alex si è spento serenamente, circondato dall'affetto dei suoi cari, la famiglia ringrazia di cuore tutti coloro che in queste ore stanno manifestando vicinanza e chiede il rispetto del proprio dolore e della privacy in questo momento di lutto".

Bolognese, classe 1966, Zanardi aveva iniziato a 14 anni con i go-kart, debuttando nel 1991 con la Jordan per poi passare a Minardi, Lotus e Williams. Nel 2001 in seguito a un grave incidente subì l’amputazione delle gambe.

Nel 2006, Zanardi è stato protagonista a Torino in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Torino 2006, tenendo un discorso di grande impatto in cui si definiva “un pilota automobilistico”. Poco dopo quell’evento ha scoperto il movimento paralimpico. Si era dedicato in particolare al paraciclismo vincendo quattro ori e due argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Poi nel 2020 un altro incidente. Uno scontro con un camion mentre percorreva in handbike sulle strade del senese una gara di beneficenza da lui stesso organizzata.

“Ci ha insegnato cosa significa non mollare mai - è il commento di cordoglio del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo -. con le sue vittorie, ma soprattutto con il suo sorriso, la sua forza e la sua straordinaria voglia di vivere. Oggi ci lascia un uomo che è stato esempio per tutti noi: condoglianze ai suoi cari. Ciao Alex, e grazie”

Nonostante le gravi ferite, l’ex pilota sopravvive e non si arrende. Viene sottoposto a numerosi interventi e resta in coma oltre un mese. Dopo operazioni e vari trasferimenti negli ospedali italiani, a gennaio 2021 riacquista la coscienza. Da lì ha condotto una vita lontano dai riflettori, sempre insieme alla famiglia. Lascia la moglie Daniela e il figlio Niccolò.