Scontro tra auto e moto in Quadrilatero Romano: ferito il centauro

Incidente stradale ieri sera, venerdì 1 maggio, in corso Valdocco all’angolo con via Giulio, in piena zona Quadrilatero Romano. Poco prima delle ore 21 un’Audi e una moto sono venute a contatto all’incrocio. Il centauro, a causa delle ferite riportate, è stato condotto in ospedale per accertamenti. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per gli accertamenti del caso, in primis per capire la dinamica che ha portato allo scontro
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