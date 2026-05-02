Si finge un Maresciallo per derubare due anziani: arrestato un 39enne per furto aggravato

La Polizia di Stato ha arrestato a Torino un cittadino italiano di 39 anni per furto aggravato in abitazione e per possesso di segni distintivi contraffatti.

L’intervento, condotto dalla Squadra Mobile di Torino nell’ambito di attività di contrasto ai reati predatori in danno delle “fasce deboli”, nasce a seguito dell’individuazione di un soggetto, già noto ai poliziotti, al suo arrivo alla stazione cittadina di Torino Porta Nuova a bordo di un treno proveniente dal Sud Italia.

Gli agenti, insospettiti dal comportamento del “trasfertista”, lo hanno pedinato, vedendolo aggirarsi con circospezione per le vie adiacenti, e fare diverse soste in alcuni bar della zona mentre si manteneva in costante contatto telefonico con qualcuno, fin quando non è salito a bordo di un taxi.

Gli agenti hanno seguito il taxi fino in corso Montecucco, dove l’uomo è sceso ed è entrato all’interno di un palazzo.

Dopo circa venti minuti, l'uomo è uscito frettolosamente dallo stabile; a questo punto, è stato fermato per un controllo dagli operatori, che hanno rinvenuto nelle sue tasche 695 euro e un sacchetto in velluto rosso con diversi monili in oro, fra cui bracciali e una collanina con un ciondolo, appena sottratti a una coppia di ultraottantenni residenti nel condominio. Inoltre, a suo carico è stato anche rinvenuto e sequestrato un falso tesserino intestato a un sedicente “Maresciallo Mario Rossi”, presumibilmente utilizzato per ottenere la fiducia dei due anziani.

I poliziotti hanno ricostruito una tecnica fraudolenta consolidata: complici da remoto (i "centralinisti") contattano telefonicamente le vittime, fingendosi membri delle Forze dell’Ordine, raccontando di un grave incidente o dell'arresto di un familiare. Successivamente, l'emissario si presenta alla porta, esibendo falsi distintivi, per farsi consegnare somme di denaro o preziosi come "cauzione" per successive necessità da svolgere.

L’attività di polizia giudiziaria ha portato all’arresto dell’uomo, residente nel napoletano, per furto aggravato in abitazione e possesso di segni distintivi contraffatti; i preziosi e il denaro recuperati sono stati restituiti agli anziani coniugi.