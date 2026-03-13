 / Cultura e spettacoli

Gli occhi degli altri: la proiezione al Romano con il saluto di Andrea De Sica e Jasmine Trinca

Mercoledì 18 marzo

Mercoledì 18 marzo alle ore 21 al Cinema Romano si svolgerà l’anteprima del film "Gli occhi degli altri" di Andrea De Sica. 

Durante serata ci sarà un saluto iniziale del regista e un Q&A finale con De Sica e Jasmine Trinca, protagonista del film insieme a Filippo Timi. 

La trama

Nella bellezza selvaggia di un’isola posseduta da un ricchissimo marchese, l’arrivo di Elena segna l’inizio di una appassionata storia d’amore. Complicità e trasgressione, sesso e potere, in un film liberamente ispirato alla cronaca dell’Italia degli anni ‘60, in cui il gioco erotico scivola nell’ossessione.

redazione

