All'Officina della Scrittura, la mostra "Scripta Manent" curata da Ermanno Tedeschi

Officina della Scrittura presenta il nuovo progetto espositivo dedicato alla scrittura e all’arte contemporanea curato da Ermanno Tedeschi e titolato Scripta Manent.

La mostra, organizzata in collaborazione con la galleria GART Arte Contemporanea, aperta dal 25 marzo al 17 settembre è un’occasione di riflessione sull’evoluzione del segno e della scrittura, indagati attraverso le opere di Anna Valla, artista che ha fatto del gesto grafico il cuore del suo lavoro.

L'esposizione esplora la nozione di permanenza del segno scritto, un segno che, pur evolvendosi, rimane indelebile nel tempo e nello spazio diventando strumento espressivo, capace di superare barriere linguistiche e confini storici.

Scripta Manent segna un momento fondamentale nel percorso del Museo che celebra nel 2026 i suoi primi dieci anni di attività, proponendosi come un percorso di esplorazione contemporanea che unisce pittura, scultura e installazioni.