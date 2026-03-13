Animali urbani, incontro pubblico in Circoscrizione 6

Un momento di confronto aperto alla cittadinanza per parlare di convivenza tra persone e animali nelle città. È questo l’obiettivo della conferenza–incontro “Animali Urbani”, in programma venerdì 20 marzo 2026 alle ore 21 nel salone di via Pertengo 10, con ingresso libero.

L’iniziativa è promossa da Pan Pro Natura Animali con il patrocinio della Circoscrizione 6 e la collaborazione del Tavolo Animali & Ambiente, rete che riunisce numerose associazioni impegnate nella tutela degli animali e dell’ambiente.

Un confronto tra associazioni e cittadini

La serata sarà moderata dalla giornalista Rosalba Nattero, presidente dell’associazione Sos Gaia. Ad aprire l’incontro sarà Roberto Piana di Pan Pro Natura Animali, che presenterà i temi della conferenza e il lavoro portato avanti dalle associazioni sul territorio.

L’appuntamento vuole offrire ai cittadini uno spazio di informazione e dialogo su un tema sempre più attuale: la presenza degli animali nelle aree urbane, tra tutela, convivenza e gestione delle specie presenti in città.

Gli interventi in programma

Durante la serata interverranno diversi esperti e rappresentanti del mondo animalista.

La volontaria Anna Cristina Perruchon di Leal affronterà il tema di cosa fare quando si trova un animale vagante in città, spiegando le procedure corrette e i contatti utili.

La presidente della Consulta animalista della Città di Torino Paola Zei illustrerà invece il Regolamento comunale n. 320, che disciplina la tutela e la gestione degli animali nel territorio cittadino.

Un approfondimento sarà dedicato anche alla presenza dei colombi urbani, con l’intervento di Marco Francone della Lav, mentre il medico veterinario Enrico Moriconi, già garante per i diritti degli animali della Regione Piemonte, affronterà un tema spesso al centro del dibattito pubblico: gli animali trasmettono davvero malattie?

A chiudere il ciclo di interventi sarà Alessandro Piacenza, consigliere nazionale della Oipa, con un focus sulla fauna selvatica che sempre più spesso trova spazio nelle città.

Il Tavolo Animali & Ambiente

L’incontro nasce nell’ambito delle attività del Tavolo Animali & Ambiente, una rete che riunisce associazioni impegnate nella tutela della fauna e nella promozione di una convivenza sostenibile tra esseri umani e animali.

Tra le realtà coinvolte figurano Enpa, Lav, Leal, Legambiente, Lida, Lipu, Oipa, Pro Natura Torino e Sos Gaia. La partecipazione alla conferenza è libera e aperta a tutta la cittadinanza.