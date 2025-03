Gasparri contro Askatasuna: "Loro posto in tribunale, non in edificio pubblico dato gratis"

"Questa gente avvelena la città, ferisce le forze dell'ordine: per me il loro posto non è in un edificio pubblico concesso gratuitamente, ma non in aula di tribunale in attesa di una condanna". E' netta l'accusa del Senatore Maurizio Gasparri verso Askatasuna, ma soprattutto verso il patto di collaborazione sottoscritto dalla Città con un gruppo di cittadini per il recupero dell'immobile di corso Regina Margherita 47.

"Mi aspettavo più severità da Lo Russo per chi semina disordini"

Gasparri questa mattina a Torino ha incontrato il Questore Paolo Sirna, facendo il punto sugli organici, ma anche sulle criticità in termini di sicurezza nel capoluogo. E tra queste figure il centro sociale, o meglio i suoi ex occupanti. "Queste persone - ha sottolineato Gasparri - meritano condanne e non edifici pubblici dati gratuitamente. Mi aspettavo maggior severità, verso chi semina disordini, da parte del sindaco Lo Russo".

"Askatasuna peggior gruppo di violenti prevaricatori"

"Il primo cittadino - ha aggiunto il senatore -è sempre in tempo a prendere la via legalità che ha abbandonato. Sotto il profilo della protesta, se ci fosse una classifica dei cattivi, il centro sociale Askatasuna sarebbe in testa: sono il peggior gruppo di violenti prevaricatori di Torino".

Nelle scorse settimane c'è stato un sopralluogo da parte del Consiglio Comunale dentro Askatasuna. Un'iniziativa che Lo Russo ha difeso più volte, chiarendo come anche esponenti di destra siano riusciti ad entrare nell'ex centro sociale senza l'uso delle forze di polizia. "Loro posto in aula di tribunale"