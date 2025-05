Tenta di suicidarsi buttandosi da un ponte a Collegno: i carabinieri lo convincono a rinunciare e lo salvano

Aveva ormai scavalcato il parapetto ed era pronto a gettarsi. Ma i carabinieri sono riusciti a salvare la vita a un uomo di 53 anni che - nella notte tra il 29 e il 30 di aprile - stava per suicidarsi gettandosi da un ponte pedonale a Collegno.



Ad accorgersi del pericolo sono stati alcuni passanti che hanno chiamato il 112: sul posto sono arrivati i carabinieri a bordo di una Gazzella. Un brigadiere ed un carabiniere Scelto hanno iniziato a parlare con l'uomo, stabilendo un contatto e riuscendo ad avvicinarsi a lui. Nel momento in cui stava transitando un treno merci, sono riusciti ad afferrarlo e a metterlo in salvo.



L’uomo, che lamentava uno stato depressivo e per questo aveva deciso di “farla finita”, è stato affidato ai sanitari del 118 e trasportato in ospedale per l’assistenza necessaria.