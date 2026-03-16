Cantieri a Borgata Rosa, Crt rimette in sesto i marciapiedi

Sono stati completati nei giorni scorsi i lavori di rifacimento di alcuni tratti di marciapiede nella zona di Borgata Rosa. Gli interventi hanno interessato in particolare corso Casale 439, l’inizio di strada del Meisino e via Catalani, fattore che ha contribuito a migliorare la sicurezza e la fruibilità degli spazi pedonali del quartiere.

I finanziamenti di Fondazione Crt

I lavori sono stati realizzati grazie ai finanziamenti della Fondazione Crt, che hanno permesso di intervenire su punti particolarmente utilizzati dai residenti della periferia e che necessitavano di manutenzione.

"Risposta alle esigenze del territorio"

Secondo il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, e il coordinatore alla Viabilità, Giuseppe Piras, si tratta di interventi concreti che rispondono alle esigenze quotidiane del territorio. “La riqualificazione dei marciapiedi - hanno sottolineato - rappresenta un passo importante per rendere più sicuri e accessibili i percorsi pedonali, soprattutto per anziani, famiglie e persone con mobilità ridotta”.