Permessi per disabili, a Chieri ritirati 22 contrassegni e comminate 101 sanzioni

Così il Sindaco Alessandro Sicchiero : " Tutti i giorni camminando per le vie di Chieri possiamo osservare persone che occupano con il proprio automezzo gli spazi gialli senza averne titolo. Anche se per pochi minuti, “giusto il tempo di prendere un caffè o fare una commissione”, costoro ledono i diritti delle persone con disabilità per le quali anche quei “pochi minuti” di attesa e di disagio assumono una valenza ben diversa rispetto a chi non vive quella situazione. I parcheggi riservati non sono un privilegio ma un diritto, sanzionare chi non rispetta le regole è una questione di civiltà prima ancora che di legalità ".

Nel 2025 sono stati 22 i contrassegni ritirati per uso improprio e 101 le sanzioni per violazioni nell’utilizzo degli stalli riservati alle persone con disabilità da parte di chi non aveva titolo (19 quelle comminate nei primi mesi del 2026). Lo rende noto il Comando della Polizia Locale di Chieri.

Aggiunge l’assessore alla Prevenzione e Sicurezza e Polizia Locale Biagio Fabrizio Carillo: "Ringrazio la nostra Polizia Locale per l’attività di controllo e di contrasto dell’uso scorretto del contrassegno o dello stallo riservato. Questi posti occupati indebitamente sono segno di inciviltà. Tolleranza zero per questi comportamenti che danneggiano le persone più fragili. A Chieri i titolari dei contrassegni sono circa 300. Lo scorso anno sono stati revocati 22 pass a cittadini che non avevano più i requisiti previsti dalla legge o che avevano omesso di restituire il permesso, ad esempio nel caso di decesso del titolare".